4 typy venkovních podlah – výhody a nevýhody

Výběr typu podlahy pro náš domov není vždy jednoduchý úkol a mnohem méně zábavný. Jedná se o rozhodnutí, které přesahuje čistě estetickou oblast a vstupuje do technické oblasti, kterou ne všichni ovládáme. Najít tu nejlepší podlahu do exteriéru nebo interiéru, tedy takovou, která nejlépe vyhovuje podmínkám prostor v našem domě, může být nudnější než výběr barvy stěn nebo stylu nábytku, který chceme do obývacího pokoje. Pro domácnost je to však nezbytné.

Dnes se zaměříme na velmi specifický typ podlahy: venkovní podlahu. Zde je třeba vzít v úvahu mnoho dalších faktorů, protože se jedná o typ povrchu, který musí dobře odolávat vysokým i nízkým teplotám a také dalším nepříznivým počasím. Kromě toho, i když jsou technické aspekty zásadní, musíme také najít venkovní podlahu, která se nám bude líbit i vizuálně, protože ty nejlepší chvíle léta strávíme na terase nebo na zahradě. Abychom si toto hledání trochu usnadnili, chceme dnes hovořit o čtyřech nejoblíbenějších typech podlah pro venkovní použití.