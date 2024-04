Kuchyně s okny: 17 úžasných nápadů!

Prvotní myšlenka oken v kuchyních je, že by mělo světlo snadnější přístup do ostatních místností v domácnosti, jako je obývací pokoj. V minulosti to bylo malé okno, zvláště pokud dům neoplýval nadměrným množstvím metrů čtverečních. Šlo o to co nejlépe využít všechen prostor, a dostat tak do kuchyně trochu více světla s ohledem na to, že se jednalo o téměř přeplněnou místnost. Tato myšlenka okna v kuchyni se přenesla i do větších domácností a vytvořila nezávislý a uzavřený prostor přes okna nebo skleněné mříže.