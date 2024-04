Principy feng-šuej ve vstupu do domova – 7 nápadů pro dobrou energii!

Již jsme vám řekli o některých z nejdůležitějších aspektů feng-šuej domácnostech. Ale jsou tu ještě další, které je velmi zajímavé zmínit a které stojí za to vzít v úvahu. Feng-šuej je vytvořeno pro dosažení vědomého obsazení prostoru, pro zdravý domov. A energie do každého domova, jak již víte, vstupuje přímo přes halu: „ústa domu.“ Podle odborníků je nutné, abychom do této části domova zařadili prvky, které nezpůsobují negativní energie. Skvělým nápadem by bylo použití přírodních materiálů a barev, které upřednostňují aspekt, který chceme nejvíce posílit (práce, peníze, zdraví… ), a začlenit do haly nějaké obrazy s jednoduchými, ale motivujícími a pozitivními frázemi.