14 nápadů, jak mistrovsky propojit obývací pokoj, jídelnu a kuchyň!

Hlavní myšlenkou společného návrhu kuchyně a obývacího pokoje je dosáhnout souvislého a plynulého prostoru. Jsme zvyklí na velmi ortogonální domy plné dělení, takže jedním ze způsobů, jak se zbavit tohoto rozdělení z devatenáctého století, je vytvořit kuchyně integrované do obývacího pokoje, dokonce sjednocující i jídelnu. Tím, že se spoléháme na profesionály, jako jsou architekti , zajišťujeme, že prostor při tvorbě této kompozice nepůsobí nuceně, ale naopak – že to vypadá, že to bylo od začátku přesně tak zamýšleno.