16 nápadů na moderní výzdobu výklenků

Po dlouhé době ve stejném domě a se stejnou architekturou a dekorací se možná unavíme a budeme chtít dát prostorům nový vzhled. Pokud nás výklenky, které jsme si vytvořili, obtěžují, zakrýt díru ve zdi je úkol, který není příliš snadný, ale dá se zvládnout. Se správnými odborníky uvidíte, jak zakrýt díru ve zdi, aniž by došlo k poškození jejího zbytku. I když myšlenka zakrýt vše korkem a vytvořit nové prostředí, jako je to na obrázku, je lákavé. Poraďte se s dekoratéry a interiérovými designéry, abyste zjistili, co by bylo pro váš prostor nejlepší.