Odvod kouře: předpisy, které musíte znát

Jsou chvíle, kdy neznáme vnitřní fungování určitého spotřebiče nebo jak by měl být nainstalován. To je běžné, a proto si na jeho správnou instalaci najmete specializovaného odborníka.

Odsavač par bez odvodu kouře je možná tím spotřebičem, kterému byste měli věnovat větší pozornost, protože ne všechny domy mají vhodné potrubí pro odvod kouře ven. Protože zde není žádné potrubí, digestoř, kterou si koupíte, musí vyhovovat předpisům. Existují dva systémy odsávání vzduchu:

- S vnějším vývodem:

Jsou nejprodávanější a doporučované pro svůj výkon, nezávislá PVC trubka je připojena z digestoře k výstupnímu potrubí do ulice, která je umístěna na jedné ze stěn kuchyně, odkud vycházejí páry a vzduch.

- Bez vnějšího výstupu:

Digestoře bez odvodu kouře jsou vhodné do kuchyní, které nemají předchozí potrubí nebo u kterých z nějakého důvodu nelze vyvrtat otvor do fasády. Vzduch, který nasává, se čistí přes uhlíkové filtry a kruhovým způsobem se vrací zpět do kuchyně.

Měli byste vědět, že v mnoha budovách není vhodné potrubí pro odsavač par a že je nainstalován nesprávně ve ventilačním směšovači, protože žádné jiné potrubí není vidět, což způsobuje nežádoucí zápach v horních patrech, když soused vaří. Je zde další potrubí, kam nelze umístit, a to je výstup plynu z atmosférického kotle.