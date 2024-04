Orientace balkónů na světové strany – tipy a triky

Sever, jih, východ nebo západ? Chcete-li z balkonu svého domu udělat v létě absolutní oázu pohody, musíte vědět, kam směřuje. V opačném případě se venkovní zábava rychle změní v ošklivou balkónovou frustraci. Dnes existuje více tipů na design balkonu. To závisí nejen na osobních preferencích a individuálním vkusu uživatele, ale také na orientaci. Kdo má balkon orientovaný na jih, musí si dávat pozor na úplně jiné věci než lidé s balkonem na sever. Dnes se s vámi naši odborníci podělí o to, co kde nejlépe roste a jak se každý balkon může stát dokonalým místem, kde se budete cítit dobře.