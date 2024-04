Ochrana před sluncem – 10 skvělých řešení na zahradu a balkón

-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß

Hledáte sluneční ochranu na terasu? Než se pustíte do výběru sluneční ochrany, měli byste se zamyslet nad tím, jaký styl se k vaší zahradě hodí. Byla by škoda zahltit malou, láskyplně upravenou zahradu předimenzovanou markýzou a ve větších zahradách by i příliš malá sluneční ochrana mohla působit zneklidňujícím dojmem.

Zastínění terasy je potřeba dobře vybrat. Ostatně by to také mělo dobře vypadat. Romantické a hravé nebo moderní? Barevné nebo nenápadné? Pokud chcete svou terasu, balkon a zahradu vybavit ochranou proti slunci, měli byste dbát na to, aby se hodila ke stylu zahrady i domu.

Stále hledáte inspiraci pro svou zahradu? 21 zahradních cest, které vytvoříte za víkend