7 fantastických způsobů, jak zakrýt sprchový kout

Další skvělou možností jsou skládací dveře, jako by to byl vchod do jiné místnosti. Mohou to být jedny dveře, které se otevírají ven, nebo dvě, jako v případě, který vidíme na příkladu obrázku. Je to varianta, ve které také najdeme mnoho variant a stylů, ale ať je to cokoliv, všechny plní stejnou funkci: úplné uzavření sprchy, aby voda unikala ven co nejméně. Jsou originální, atraktivní a funkční alternativou, která se bude hodit do všech koupelen, které mají sprchový kout.