6 jednoduchých tajemství, jak doma snížit vlhkost

Když kupujeme nebo pronajímáme dům, děláme tak s nadějí, že si vybudujeme své osobní a pohodlné útočiště, místo, kde si můžeme odpočinout a užít si příjemné chvíle obklopeni rodinou nebo přáteli. Pokud jde o tvarování tohoto prostoru, klíčová je dekorace, která se řídí naším osobním vkusem, ale musíme věnovat pozornost také záležitostem, které jsou pro nás méně zřejmé, například zda jsou podmínky prostředí domova optimální. Ty faktory, které si tolik neuvědomujeme, mohou zničit dům našich snů. Co děláme v případech, kdy zjistíme, že něco není v pořádku nebo že náš dům není tak zdravý, jak by měl být? V těchto případech se musíme pustit do práce a zaútočit na problém v jeho kořenech a opravit to, co nefunguje.

Dnes se dotýkáme citlivého bodu, který v těch, kdo musí čelit problému tohoto typu, vyvolává mnoho trápení: vlhkost. V ideálním případě by relativní vlhkost vzduchu měla být mezi 40 až 55 %, ale faktory jako špatná konstrukce, špatný systém vytápění nebo agresivní venkovní podmínky mohou způsobit odchylku vlhkosti od těchto ideálních hodnot. Když je relativní vlhkost mimo rozsah pohodlí, začínají problémy.

Abychom vám pomohli vypořádat se s tímto problémem, věnujeme tento článek prostředí s příliš vysokou relativní vlhkostí na úrovních, které mohou být škodlivé pro zdraví lidí, kteří tam žijí, nebo pro samotný plášť domu. Zvýšená vlhkost usnadňuje vznik plísní a množení roztočů odpovědných za alergie a dýchací potíže. Nadměrná vlhkost také ovlivňuje knihy, nábytek, oblečení nebo způsobuje poškození stropu a stěn, což může vést k nenapravitelným škodám. Včasné řešení problému výrazně usnadní řešení. Ze všech těchto důvodů jsme zde sestavili některá opatření, která můžete přijmout ke snížení úrovně vlhkosti doma.