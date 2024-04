15 nápadů, jak umístit televizi v ložnici

V mnoha dvoulůžkových pokojích najdeme televizi, kterou lze pohodlně sledovat vleže. Mnoha lidem pomáhá s usínáním, takže je do jisté míry terapeutická (pokud se nám podaří naplánovat vypnutí, je to nejvhodnější), stejně jako barva ložnice. Pokud nemáme televizní stojan, druhou alternativou je její zavěšení. Je důležité vzít v úvahu výšku, ve které ji pověsíte, abyste na ni dobře viděli. Ideální výška pro zavěšení televizoru na zdi závisí na vzdálenosti stěny, ale přibližnou představou, jaká by tato výška byla, je lehnout si na postel se všemi polštáři, které budete používat ke sledování televize a představit si to. výška vašich očí: to bude výška, kterou hledáme, a v níž by měla být horní část televizoru.