Minimální rozměry koupelny

Umyvadlo může mít všechny druhy geometrií a velikostí a pro každou potřebu v koupelně existuje řešení. Nepočítáme-li speciální umyvadla, jako jsou mini modely s hloubkou pouhých 20 cm, standardní je asi 45 cm hluboké a 60 cm široké. A v případě dvou dřezů na stejné desce nebo kusu nábytku musí mít šířku alespoň 120 cm.

Důležitá je podlahová plocha, kterou dřez zabírá, ale skoro důležitější je výška, ve které by měl být umístěn. Pokud je výška dřezu velmi vysoká nebo velmi nízká, bude to při používání velmi nepříjemné. Obvyklé je umístění dřezu 85 cm nad úroveň hotové podlahy, ať už vestavěné nebo na desku (v té výšce by měla být jeho nejvyšší část). Pokud je osoba vyšší než 200 cm, bude ji muset umístit přibližně do výšky boků.

Vždy se hodí k nástěnnému zrcadlu a pravdou je, že každý si zrcadlo umístí do výšky, kterou má nejraději. Pokud si nevíte rady s koupelnovými zrcadly, můžete je vždy umístit 35 cm od pracovní desky na začátek zrcadla a jeho korunu 200 cm od úrovně hotové podlahy.

