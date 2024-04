10 rituálů k přilákání štěstí

Vstup do domova je prostor, do kterého vstupujeme jako první, začátek našeho domova. Odborníci na Feng Shui tvrdí, že vchod do domu je prostorem, kde začíná energie, kde vyzařuje život celého domu. Z tohoto důvodu musí být vchody čisté, bez předmětů, které blokují tuto energii a brání štěstí a prosperitě ve správném vstupu do našeho domova. Udržujte jej v čistotě a vyhněte se předmětům, které blokují úplné otevření dveří. S těmito triky umožníte štěstí a pozitivní energii vstoupit do vašeho domova.