Jak chytit myš? – 10 pravidel

V zásadě, když mluvíme o pastech na myši, existují dva typy. Některé, které pracují s návnadou, kterou se zvířata snaží sežrat a pak jsou chycena. A dalším typem jsou lepicí pasti, které se umisťují v místech průchodu, takže hlodavec je znehybněn, živý a přichycen k pasti. Pravdou je, že ty první se používají více.

A co používáme jako návnadu? Jsou některá jídla, která je mohou nadchnout, jako je arašídové máslo, čokoláda a samozřejmě sýr. Doporučení: pokud se chystáte nastražit pasti na myši a rozhodli jste se použít některý z těchto produktů jako návnadu, je lepší si jej pořídit výhradně pro toto použití. Označte to i na obalu, aby se máslo, čokoláda nebo sýr, které jíte, nikdy nemohly dostat do kontaktu s myší nebo pastí.