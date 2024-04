20 nádherných malinkých ložnic

Aby vaše malá dvoulůžkový (nebo jednolůžkový) pokoj nepůsobil ještě menší, je hlavní snažit se dosáhnout co největší vizuální amplitudy s optickými klamy. Kolikrát jste slyšeli říkat, že bílá „rozšiřuje“? Ve skutečnosti se děje přesně to, co jsme vám říkali – všechno se zdá větší díky odrazu světla na bílé. Toho chceme v ložnicích menších než 9 metrů čtverečních dosáhnout – aby vypadaly mnohem větší, než jsou díky tomu, že se z nich stala bílá ložnice . Kromě toho, aby byla souprava i nadále lehká, doporučujeme, aby látky, které používáte, nebyly těžké nebo tmavé. Zvolte jemnou bavlnu a len.