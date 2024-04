42 fantastických nápadů na kouzelnou zahradu

Abych řekl pravdu, určitě si někdo položil otázku: „Nemám zahradu, co mám dělat?“ No, velmi snadno – v nepřítomnosti zahrady, dobrá terasa ! Za pandemických okolností, ve kterých se nacházíme, se venkovní prostory znovu objevily, takže je vhodná doba, abyste své terase dodali osobnější a ráznější dotek. Použijte svou fantazii nebo se poraďte s profesionály a vytvořte zahradní plochu, ve které se budete cítit jako v krásné zahradě. Mějte na paměti, že když máte doma tolik rostlin, musíte si vytvořit zavlažovací systém, ať už automatický, nebo si ho plánujete udělat sami ručně. Je důležité, abychom naše rostliny dobře krmili a zalévali, aby vypadaly v celé své kráse a mohly co nejlépe ozdobit vaši zahradu nebo terasu.