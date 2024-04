Feng-šuej – 10 tipů, jak si chránit domov před negativní energií

Když teď víte, jak dostat špatné energie z domu, budete se určitě cítit klidněji, pokud jde o bydlení. Nyní je čas přitáhnout všechno dobré a zabránit tomu, aby se v našich životech objevilo to špatné, takže feng-šuej doma poskytuje to, co hledáme. Konkrétně je část této filozofie, ve které můžeme přitahovat peníze, díky rostlině. Vegetace není spojena pouze se zdravím, ale můžeme ji spojit i s dobrými vibracemi v ekonomickém štěstí. Konkrétně Crassula neboli tlustice je jednou z rostlin, které feng-šuej uznává jako druh, který má vlastnost přitahovat štěstí do domova. Umístěte jej do svého jednopatrového domu nebo do každého z pater vašeho domova!