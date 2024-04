6 skvělých způsobů, jak umístit televizi do obývacího pokoje

Kromě velikosti a tvaru nechybí ani možnost vybrat si barvu televize. Černá je nejčastější a pravděpodobně nejoblíbenější varianta. To bylo zvoleno i v tomto příkladu s tím, že barva zařízení byla přizpůsobena designu stěny. Pouze lesklá obrazovka naznačuje, že se jedná o televizi. Toto je skvělý příklad toho, jak integrovat televizor do interiéru, aniž by byl příliš zaměřen. Hladký přechod do tmavě hnědé dokonce zmírňuje závažnost.