​Předtím a poté: 7 fantastických koupelen bez rekonstrukce!

Při pohledu na tuto koupelnu si okamžitě všimneme, jak nedbalý a částečně improvizovaný je design. Láhve působí nepatřičně a jsou příliš malé na to, aby měly nějaký dekorativní efekt. Všimli jste si toho sprchového závěsu? Koupelna si naléhavě říká o změnu! Nejprve byl modrý sprchový závěs vyměněn za neutrální verzi, která se nyní perfektně hodí do koupelny. Přidané rostlinné prvky nás zvou k lenošení. Není to neuvěřitelné, jak rychle a snadno lze pozitivně ovlivnit náladu v místnosti?