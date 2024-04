6 triků, aby nízké stropy vypadaly vyšší

U místností s nízkými stropy hraje velkou roli výběr barvy. Aby nepůsobily stísňujícím dojmem, doporučuje se je natřít světlými odstíny. Jasně bílé, jemné krémové nebo jemné pastelové tóny jsou nejvhodnější pro nízké stropy, protože vizuálně otevírají místnost, lépe odrážejí světlo a strop působí dále. Místnost se tak jeví mnohem větší a světlejší. Pokud chcete do hry vnést trochu barev, je nejlepší použít chladné tóny, jako je světle modrá nebo lila. Ty vytvářejí dojem prostoru a strop jakoby ustupuje. Obecně odborníci doporučují, aby byl strop o odstín světlejší než stěny, protože se tak soustředí na stěny a místnost působí výš, než ve skutečnosti je. Aby nízké stropy působily prostorně a vzdušně, je důležité, aby stěny byly co nejsvětlejší a svěží. Tmavé tóny by působily stísněně i se světlým stropem. U podlahové krytiny je to ale jinak: Zde můžete jistě pracovat s tmavší barvou, díky níž se strop a stěny zdají v kontrastu ještě jasnější a vyšší.