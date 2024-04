Záclony – srovnání 5 možností

Zvláštností mezi systémy je záclonová tyč s vnitřní dráhou. V tomto případě vede kolejnice v zavěšené tyči nebo pod půlkruhovým nebo plošším profilem. Kombinace dvou systémů, záclonové tyče a záclonové tyče, má rozhodující výhodu: záclonu lze zcela protáhnout na kolejnici, aniž by překážela středová podpěra. A to je přesně to, co máme u záclonových tyčí ve velmi širokých rozměrech, takže záclony lze zasunout pouze do středu, kde je umístěna podpěra. Tento typ systému najdeme v domácnostech, které oceňují viditelnost záclonové tyče a přesto chtějí mít praktický systém. Systém nachází stále více využití také v koupelnách. Záclonové tyče s vnitřními kolejnicemi jsou k dispozici také ve standardních materiálech.

Výhoda:

Kombinuje výhody záclonové tyče a kolejnic

Obzvláště praktické a nenáročné na údržbu

Nevýhoda: