Jak se zbavit zápachu barvy v domácnosti

Zní to na první pohled divně, ale skutečně to pomáhá: Pokud chcete svůj byt zbavit nepříjemného zápachu barev, může vám pomoci cibule. Za tímto účelem nakrájejte jednu velkou nebo několik malých cibulí na relativně malé kousky, vložte je do misky s vodou a umístěte je doprostřed místnosti. Vůně barvy v místnosti by měla zmizet během několika hodin. Jedinou nevýhodou tohoto procesu je to, že samotná cibule je známá tím, že zapáchá. Abychom se však zbavili výparů, většinou stačí místnost krátce vyvětrat – na rozdíl od pronikavých zápachů nátěrů.