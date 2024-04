10 půdorysů inteligentních domů pro vaši inspiraci

Bez ohledu na to, zda plánujete dům s garáží nebo byt, půdorys je nezbytný pro každou stavbu. Ne vždy je snadné mu porozumět, ale s trochou prostorové představivosti a cviku to určitě docela snadno zvládnete. Půdorys domu je v podstatě výkres domu. Struktura půdorysu je vždy stejná: je to kresba obytného prostoru shora (bez střechy nebo stropu). Takže na první pohled vidíte, jak je dům nebo byt strukturován. U půdorysu domu máte výkres pro každé patro. Existuje několik výkresů pro půdorys „rodinného domu“ a pouze jeden výkres pro půdorys „bytu“, pokud se jedná o jednopodlažní byt.