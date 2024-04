7 triků, jak prosvětlit tmavou místnost

Zavřené dveře zabraňují šíření světla po celém bytě. Pokud je to možné, měli byste se jim zcela vyhnout. Otevřený koncept bydlení vždy působí mnohem prostorněji, světleji a vzdušněji. Pokud to není možné, dobrou alternativou jsou skleněné dveře. Propouští více světla do místnosti a opticky ji otevírají. Obecně platí, že dveře by měly být samozřejmě natřeny co nejsvětleji, aby tmavé místnosti působily světleji.