Přístavby: 18 nápadů pro každého

V homify naprosto rozumíme, že fantastické přístavby, které vymysleli architekti, pravděpodobně stojí malé jmění. Ne vždy se vám chce dělat velké investice, pokud chcete něco ve svém domě změnit, například přidat přístavbu, protože někdy je v našem domě prostě málo místa. Důvodem může být založení rodiny a nový přírůstek. Možná je to kvůli kanceláři, kterou chceme začlenit do našeho domova. Může to být speciální koníček, který vyžaduje hodně prostoru. Nebo to může být jednoduše příliš malá kuchyně, kam si přejeme integrovat jídelní kout.

Dnes existuje řada možností a stavebních materiálů, díky nimž můžeme dům postavit, aniž bychom se přímo zadlužili. Podívejme se na to!