7 tipů na kachlové sprchové vaničky

Vytvoření sprchové vaničky z dlaždic není úplně jednoduchý úkon, vyžaduje moudrost, aby vše bylo v pořádku, bez problémů s netěsnostmi, průsaky, nerovnostmi nebo jinými nepříjemnými situacemi, které by mohly tento proces změnit v katastrofu. Takže pokud si nevíte rady, nepouštějte se do toho! Pokud nemáte ve svém okolí nikoho, kdo by měl sebemenší zkušenosti s vytvářením sprchové vaničky z dlaždic, nepouštějte se do toho! Raději utrácejte více, ale mějte dobře odvedenou práci, protože jak se říká, levné může být drahé.

Koho byste měli kontaktovat?

Pokud potřebujete návrh na přestavbu sprchového koutu nebo celé koupelny, měli byste se obrátit na interiérového architekta. Pro obklady bude nejvhodnějším odborníkem obkladač a pro práce instalatér.

Kde hledat?

