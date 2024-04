Díry ve zdech: jak je opravit?

Existuje několik způsobů, jak opravit malé díry ve stěnách způsobené dekoracemi nebo nábytkem připevněným ke stěně. Vzhledem k tomu, že tyto otvory jsou malé, někdy není třeba je ani přetírat, zvláště na velmi světlých stěnách. Ale nejnormálnější je, že po opravě díry je potřeba jedna nebo dvě vrstvy barvy. Tyto metody jsou vhodné pro štuky a omítky, a sádrokarton.

Metoda 1 – Se zubní pastou, do menších otvorů

Zubní pasta je skvělým spojencem při opravách malých děr ve zdech! Zdá se vám to divné? To je pravda, ale nevyplatí se používat druh s barevnými pruhy! Když zubní pasta ztuhne, získá konzistenci, která vyplní díru ve stěně a umožní i jemné vyhlazení, zamaskování poškození, ale profesionální výsledek to nezaručí. Je to dobré pro bílé stěny s drsností, která je maskuje, a ve velmi malých otvorech.

Metoda 2 – Bílé mýdlo na malé otvory

Je to metoda maskování, spíše než opravy, a můžete ji používat, dokud nebudete mít čas provést konečnou opravu. Otvor naplňte mýdlovým těstem změkčeným rukama a uhlaďte samotným mýdlem.

Metoda 3 – Školní křídou

Křída má ve svém složení hodně omítky, i když neobsahuje lepidlo. V malých dírkách zaručí velmi jednotný povrch, který vám dokonce umožní natírat. Křídovou tyčinku stačí namočit a přitlačit k otvoru, dokud se nerozdrobí na hmotu a nevyplní volný prostor. Uhlaďte prsty a natřete.