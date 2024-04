15 geniálních nápadů, jak zastřešit terasu nebo jiný venkovní prostor

Získání prostoru: to je to, co navrhujeme. Uzavření terasy je skvělým řešením, pokud chcete svému domovu přidat několik metrů čtverečních. Je váš obývací pokoj malý? Otevřete ho a rozšiřte ho směrem ven. Potřebujete kancelář? Postupujte podle stejné logiky. Tento uzavřený prostor můžete přeměnit na cokoli chcete!