Sádrokarton: výhody, nevýhody a ceny

Sádrokarton, laminovaná omítka nebo Pladur: tato slova jsou vám jistě známá a všechna označují totéž.

Často se používá při stavbě domu. Mimo jiné je důležité znát materiály dostupné na trhu, abychom mohli dělat uvážená rozhodnutí založená na dobrém poměru kvality a ceny.

V homify sledujeme aktuální trendy ve stavebnictví a dáváme si záležet na tom, abychom vás informovali o novinkách, abyste je mohli zahrnout do svých možností.

Dnes se zaměříme na sádrokartonové desky se zvláštním důrazem na vodoodpudivé sádrokartonové desky. Co je to sádrokarton? Jaké výhody a nevýhody jsou s ním spojeny? Co znamená vodoodpudivý sádrokarton? Kolik stojí vodoodpudivé sádrokartonové desky?

Tyto a další odpovědi vám poskytneme níže.

Tak čtěte dál!