Kuchyně s ostrůvkem – co byste měli vědět, než si navrhnete ten svůj!

Než si ostrůvek do kuchyně vyberete, zvažte účel, který mu dáte. Nenechte se vzrušovat designem bez přemýšlení o funkci, protože jde o dva neoddělitelné aspekty. Podívejte se na svou kuchyni jako celek a zeptejte se sami sebe, co jí chybí. Potřebujete úložný prostor? Cítíte se při vaření stísněně? Myslíte si, že by vaší rodině prospěl povrch, kde by mohla denně jíst? Ostrov je příležitostí k vyřešení jakéhokoli problému, a pokud se zaměříte na konkrétní využití, které mu poskytnete, je snazší zjednodušit proces návrhu .