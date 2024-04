Kompletní průvodce okapy: typy, instalace a ceny

Okap: co to je? Okap je konstrukční prvek, který má funkci zachycování dešťové vody stékající po střechách tak, aby se nedostala do kontaktu se stěnami. Tento prvek pomáhá chránit konstrukci domu před možným opotřebením vodou a zároveň využívat dešťovou vodu spouštěním do jímek.

Jedná se o základní prvek pro ochranu budov, protože jim pomáhá zůstat chráněny před agresí vlhkosti. Poškození způsobené vodou nemusí být okamžitě viditelné, a proto se nemusí zdát významné, ale ve skutečnosti, když se projeví, již způsobilo mnoho škod. Infiltrace vody do stavebních konstrukcí způsobuje rozsáhlé škody, jejichž oprava stojí mnoho peněz.

Jak již bylo řečeno, je nezbytné instalovat okapy, aby byla zajištěna integrita vašeho domova. Ať už máte jakýkoliv rozpočet, ušetříte si starosti, nedostatek pohodlí a nákladné opravy v budoucnu.