6 věcí, které musíte vědět před zasklením balkonu

O zasklených balkonech se v poslední době hodně mluví, a to díky slavnému zasklenému balkónu patřícímu velmi slavnému fotbalistovi. Někteří argumentují ve prospěch majitele, říkají, že neovlivnil estetiku budovy a že „tak jak je“, je to jen další zasklený balkon z mnoha v Lisabonu. Jiní architekta, který na nelegální stavbu upozornil, podporují s tím, že zasklené balkony jsou ve známkou špatného vkusu, a nezáleží na tom, zda je stavba vidět hodně nebo málo, protože „nakonec“ je to vždy nelegální.

Kontroverzní zasklený balkon byl od té doby rozebrán a odstraněn, ale spor zůstává – je legální zasklít balkon a vytvořit v budově novou místnost, která neexistovala?

Pokud uvažujete o tom, že si dáte zasklít balkon, opravdu si musíte přečíst tento článek na homify. Zde odhalíme vše, co potřebujete vědět o zasklených balkonech, jejich stavbě a legalizaci, s pomocí CONGRAU ENGENHARIA. Tématu se budeme věnovat jednoduchým a přístupným způsobem, abyste mohli dobře posoudit svou situaci a posouvat se vpřed nebo ne, podle toho, co se vám zdá nejrozumnější nebo podle rady vámi vybraného odborníka.