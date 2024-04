Jak opravit kohoutek: 8 tipů

Kape kohoutek?

První věc, kterou můžete udělat, abyste se vyhnuli překvapivé sprše, je vypnout uzávěr vody a poté otevřít kohoutek, abyste uvolnili tlak v potrubí.

Jakmile jste v procesu demontáže, využijte příležitosti k důkladnějšímu čištění. Jak na to? Je to snadné, namočte bavlněný hadřík do bílého octa a položte ho na pár minut na vodní kámen, který se nahromadil uvnitř baterie. Opatrně odstraňte všechny zbytky z této oblasti.

Pokud má kohoutek filtr nebo rozprašovač, rozeberte díl a před tím, než jej znovu složíte, umístěte na několik hodin do mísy s bílým octem.