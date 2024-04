Nádherný moderní dům – funkční a elegantní architektura

Tento nádherný dům jasně ukazuje přidanou hodnotu a dokonalost jednoho z velkých architektů, které u nás máme, a jde proti samotným portugalským tendencím hledat v zahraničí kvalitu, kterou máme u nás, nebo oceňování velikosti na úkor blízkosti!

Společnost Miguel Zarcos Palma byla založena v roce 2006 architektem, který jí dal jméno, a touhou „sladit své zkušenosti s praxí architektury na místní úrovni, sloužící potřebám soukromých klientů a společností“. V současné době má mladý tým najatý v regionu, kde působí, a proto má hluboké znalosti o místní realitě a jejích zvláštnostech, velmi oddaný inovacím a hledání kvality. Není to velká společnost co do velikosti, ale má nesmírnou kvalitu a obětavost, a to znamená hodně. K čemu je velká společnost, když je daleko od svých zákazníků a jejich reality?