Kolik stojí stavba domu – krok za krokem

Jak jsme již uvedli, zabýváme se zde stavebním procesem, aniž bychom vynaložili náklady na licencování, polohopisné průzkumy, půjčky, vynucené náklady na projekt či jiné výdaje. Berte však na vědomí jejich existenci a zahrňte je do svého rozpočtu.

Pro ty, kteří nemají vlastní pozemek, začíná proces stavby domu koupí pozemku.

Pokud si koupíte rozdělený pozemek, budete mít již zavedenou základní infrastrukturu, jako je elektřina a kanalizace, mimo jiné, na nepřiděleném pozemku si tyto infrastruktury budete muset zaplatit vy. Můžete si koupit i pozemek se schváleným projektem (běžně zahrnut do městské zástavby), ale jste omezeni v tom, co můžete stavět (nemůžete se odchýlit od schváleného projektu), ale jelikož již máte souhlas, není to již problém.

V Portugalsku, stejně jako v jakékoli jiné zemi, se ceny půdy velmi liší, ale je známo, že ceny ve vnitrozemí jsou nižší. Dalším faktorem, který způsobuje rozdíly v cenách, je blízkost měst, zejména velkých populačních center. To znamená, že dům ve vnitrozemí na vesnici bude nejlevnější variantou a že pokud máte menší rozpočet, budete se pravděpodobně muset odstěhovat z měst, abyste si splnili svůj sen o stavbě domu.

Na některých místech může hodnota pozemku představovat dokonce 50 % hodnoty domu, protože ceny se pohybují od 18 eur za metr čtvereční ve vnitrozemí až po více než 1 500 eur za metr čtvereční v exkluzivních oblastech u moře (mějte na paměti, že jsou orientační průměrné hodnoty).