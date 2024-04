Volumetrie? Co to je a k čemu je to dobré?

Proces stavby domu je plný potíží, zvláště pro ty, kteří o tomto tématu nikdy moc nepřemýšleli. Když se někdo rozhodne mít svůj vysněný domov a dá si záležet na zapojení do projektu, ocitne se obklopen termíny, pojmy, zákony a výdaji, se kterými pravděpodobně nepočítal.

Pojmy jako „volumetrie“ nebo sektorizace se náhle objevují v ústech architekta, dokonce i ve fázi návrhu projektu, a my se cítíme jako ignoranti.

Ale my v homify nechceme, aby se vám to stalo, a proto vám vždy přinášíme články, které zkoumají různé aspekty příběhu o vlastním domě, od návrhu projektu až po ty nejmenší dekorativní detaily! Dnes jsme vytvořili tento článek, kde si povíme něco málo o objemu v architektuře, co to je, k čemu slouží a jak se dá využít ve svůj prospěch. Nenechte si to ujít!