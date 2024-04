Vše, co jste kdy chtěli vědět o lehkých ocelových konstrukcích (LSF)

Přestože se jedná o velmi výhodnou metodu, konstrukce LSF má také některá omezení:

- Obvykle se nedoporučuje pro velmi vysoké budovy a běžně se používá pro výstavbu domů s jedním nebo dvěma podlažími, suterénem a obytným podkrovím. Více než to by mohlo ohrozit stabilitu konstrukce, ale ani to není překážkou, protože existují řešení, a to zahrnutí specifických prvků s větší tuhostí.

- Otevírání otvorů může být nutné omezit, pokud to ohrožuje rozložení sil v konstrukci budovy. Odolnost konstrukce LSF vůči zemětřesení je přímo úměrná ploše nepřerušovaných vzpřímených profilů, ale i pro tuto překážku existují řešení, kterých si inženýři dobře uvědomují.

- Zahrnuje použití speciálních řešení k překonání slabé tepelné setrvačnosti (kapacita budovy vůči změnám teploty uvnitř).

- Vyžaduje použití účinnějších rámů a skel.

- Postavte se odporu ke změně, kterým procházejí prakticky všechny novinky v různých oblastech!