6 kroků ke správnému pověšení záclon

Záclony jsou jedním z nezbytných doplňků, které je třeba mít v domácnosti. Zaslouží si naši velkou pozornost a v tomto článku se na ně zaměříme.

Jsou jistě dekorativním objektem, ale také poskytují soukromí a ochranu před okolním světlem. Záclony přinášejí pohodlí nám obyvatelům, zakrývají zeď, která by mohla působit chladně, kdyby tam nebyly.

Proces výběru záclony, její montáž/instalace není vždy stejná, nekoupíte ji a nepoložíte na zeď, jako koberec na zem. Bohužel ne, chce to trochu více matematiky a savoir faire! Je pravda, že vždy máte řešení najmout si profesionála, který provede celý proces montáže záclon od A do Z, ale rozpočet je obecně vysoký, proto jsme vám přinesli pár tipů, ať to zvládnete sami a ušetříte pár korun!

Od měření okna, výběru látky a záclonové tyče, umístění tyče a dalších detailů uvádíme kroky, které je třeba dodržet pro úspěšné zavěšení vašich záclon. Krásné, dobře pověšené záclony zaručují velkolepý prostor. Ano, protože jsou všude v domě, dá to hodně práce. Měli bychom začít hned, ne? Tak se inspirujte, protože ta nejlepší inspirace je tady na homify!