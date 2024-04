Casa do Rio: idylické útočiště na břehu řeky Douro

Jak jsme zjistili v úvodu, projektu byl vlastní ekologický zájem, který měl zachovat přírodní a biologické procesy nezbytné pro ekosystémy. Casa do Rio o rozloze 505 m² by se měla začlenit do krajiny a ne se do ní vnucovat. Douro určuje pravidla. A tak to bylo. Na terasovitém kopci se nachází přízemní dům, který je nízký a rozkládá se vodorovně. Budova je v plném dialogu s okolím, ale jantarové světlo, které z ní vychází, ji prozrazuje.

Stojí za to vědět, že v Casa do Rio si hosté mohou dopřát celou řadu aktivit. Agroturistika organizuje výlety lodí, můžete si půjčit kola, jít na trekking, zúčastnit se kurzů vaření před zraky hostů, rybařit, pořádat pikniky, ponořit se do nekonečného bazénu a doplnit energii v lázních.