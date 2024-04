7 tipů na levné a moderní stavby

Trh stavebnicových domů, známějších jako modulární domy, prochází v posledních letech velkým rozvojem a rozšiřováním. Výborná alternativa k rychlé a levné stavbě.

Tento typ konstrukce umožňuje velké zapojení kupujícího, protože si může vybrat a definovat, jak to chce, ještě před jeho výrobou. Na druhou stranu je to řešení, které šetří čas i peníze, protože prvky jsou již sestaveny do stavebnic. Navíc máte větší kontrolu a méně přirozených omezení stavby.

Odhaduje se, že tyto domy s nižší cenou jsou o 30 % levnější než standardní výstavba. V tomto smyslu je tento typ výstavby domu ekonomickým konstrukčním systémem.

Na trhu je mnoho portugalských profesionálů, kteří vyvinuli udržitelné domy nebo modulární domy vyrobené z různých materiálů: mimo jiné ze dřeva, LSF, korku, zinku.