Co je vylehčená deska – výhody a nevýhody

Když plánujeme stavbu domu a děláme si na ni rozpočet, počítá se každý detail. Všechno! A je toho tolik…

Základy, konstrukce, střecha, izolace, sanita obecně, klimatizační systémy, povrchové úpravy, a tak dále, a tak dále. Technika a další technika, materiály, které jako by nikdy nekončily. Stavba není svět, je to vesmír!

Zdá se, že každý, kdo poprvé vstoupí do tohoto vesmíru, snadno vstupuje do paralelní reality a my v homify víme, jak snadné je cítit se zahlceni množstvím informací nebo jejich nedostatkem. Někdy se nám dokonce zdá, že architekti a inženýři hovoří cizím jazykem, kterému nerozumíme.

Je zřejmé, že nejlepším řešením bude vždy naslouchat profesionálovi, který má na starosti projekt, protože neexistuje jediná správná volba, ale správná možnost pro každou situaci a pro určité výpočty, ale stále je důležité vědět, o čem mluví!

Proto si dáváme záležet na tom, abychom se některým z těchto aspektů věnovali podrobněji, s jednoduchostí, z perspektivy naprosté neznalosti.

V této souvislosti dnes hovoříme o vylehčených deskách, o možnosti, kterou si mnozí neuvědomují, ale která může představovat úsporu v rozpočtu konstrukce domu. Nemáme v úmyslu psát technický, odborný a vyčerpávající článek, ani to není v rámci našich možností. Chceme vám jen přiblížit další ožehavé stavební téma a k tomu jsme použili několik obrázků (čistě ilustračních) od našich profesionálů. Čtěte dál!