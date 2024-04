10 věcí, které do domácnosti přitahují štěstí a dobrou energii

Sůl, kterou běžně používáme v kuchyni, je velmi důležitým prvkem, který vás ochrání před špatnou energií. Umístěte kolem domu solnou čáru, abyste zabránili závisti, uhranutí a jinému typu špatného pocitu.

Kromě toho, pokud se stěhujete do nového prostoru (který již byl obydlený), naneste špetku soli do každého rohu místnosti. To pohltí špatnou energii bývalých obyvatel. O 48 hodin později budete muset sáček pouze vysát a vyhodit.