Tchýnin jazyk – 6 věcí, které o rostlině musíte vědět

Tady v homify nevěříme, že existují skuteční zabijáci rostlin, ale pokud jste roztržití, máte málo času nebo chuť na amatérské zahradničení a chcete rostlinu, která vydrží trochu zanedbávání, nehledejte dál. Sansevieria neboli tchýnin jazyk je ta pravá pro vás!

Sukulenty jsou obecně nízké a dokonce podsadité (ačkoli mají vlastní půvab, díky kterému jsou neodolatelní), protože se přizpůsobily životu v suchých podnebích. Ale ne tahle rostlina! Tato tropická rostlina je dobře známá pro své krásné vysoké, štíhlé listy a barevné variace, které ji dělají ještě zajímavější. Některé odrůdy mají listy se silnými, nažloutlými okraji, zatímco jiné mají nápadné tmavě zelené pruhy. Interiéroví designéři milují tuto rostlinu a my také – doplňuje prakticky jakýkoli styl dekorace, vypadá skvěle v květinových aranžmá a dokonce chrání domov před špatnou energií! Sansevieria však nemá jen výhody… O této rostlině je toho hodně co vědět, a tak se dnes podrobně podíváme na vše, co potřebujete vědět, abyste si ji mohli pěstovat u vás doma!