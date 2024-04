Stavba domu v Portugalsku krok za krokem

Před samotným stavebním procesem, ještě dlouho před samotným stavebním procesem, vyvstává tato otázka: je lepší koupit dům již hotový, nebo ho postavit od začátku?

Na tuto otázku může odpovědět pouze čtenář, ale my jsme zde zdůraznili některé výhody a nevýhody každé z možností.

Výhody koupě hotového domu:

- Není potřeba žádné plánování, volby ani práce a za chvíli máte klíč v ruce. Normálně za něco málo přes měsíc můžete přemýšlet o stěhování. Jde o to přijít, vidět a koupit! S financováním nebo bez něj je koupě kompletně hotového domu možností pro ty, kteří nemají čas nazbyt.

- Cena nemovitosti je v době koupě fixní, takže nedochází k žádnému finančnímu překročení.

Nevýhody koupě hotového domu:

- Volba je omezena na stávající bydlení a my si nemůžeme vybírat nebo dělat věci po svém. V některých případech, pokud koupíte dům ve fázi výstavby, budete si moci vybrat některé položky nebo materiály nebo změnit vnitřní uspořádání, pokud to přímo nezasahuje do projektu exteriéru, do již provedených prací nebo s případné plánování samotným stavitelem to však jistě zvýší konečnou cenu domu a způsobí zpoždění prací.

- Pokud je dům připraven k bydlení, nebude možné s jistotou poznat kvalitu nebo provedení stavby a později může dojít k nemilým překvapením.

- V závislosti na několika faktorech, jako jsou použité materiály, přesnost konstrukce a kvalita povrchových úprav a ziskové rozpětí různých předkladatelů projektu, může být nákup již postaveného domu o něco dražší než jeho stavba.

Výhody stavby :

- Dům bude vypadat přesně tak, jak si přejete, kde chcete, se vzhledem a složením, které vám nejlépe vyhovuje, protože výběr bude vždy na vás, pokud máte potřebný rozpočet;

- Můžete zkusit ušetřit na některých detailech nebo se rozhodnout pro levnější materiály na strategických místech a upravit svůj rozpočet. Můžete upřednostnit kuchyňské a koupelnové materiály, do zbytku například trochu neinvestovat, nebo dokonce získat slevy od dodavatelů.

- Kvalita práce a povrchových úprav bude pravděpodobně lepší, zvláště pokud se rozhodnete práce pozorně sledovat, i když to, co dostanete, bude to, co si samozřejmě vyberete.

-Můžete si vybrat stavbu modulového nebo montovaného domu , což je obvykle levnější.

- Hrdost na to, že máte něco skutečně své.

Nevýhody stavby:

- Je to dlouhý a byrokratický proces, který může od začátku do konce trvat déle než dva roky.

- Stavba domu je obvykle zdrojem velkého stresu, i když vše probíhá naprosto v pořádku, což se nemusí stát. Existuje velká šance, že se něco pokazí nebo nebude podle plánu.

- Zahrnuje hodně osobního zapojení, rozhodování a práce. Je potřeba vše s maximální pečlivostí sledovat, velmi dobře prostudovat trh jak u nemovitostí, tak u materiálů a doplňků a najít vhodné odborníky na realizaci projektu.

Nakonec si pamatujte, že náklady pravděpodobně nebudou příliš rozdělujícím faktorem, protože i když je nákup dražší, při stavbě je vždy tendence mít více a lépe, což pravděpodobně vyrovná zisk stavitele.