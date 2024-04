Tapetování hrubých stěn: Jak na to?

Tapeta měla kdysi velký dekorativní úspěch, protože byla aplikována na všechny stěny, s květinovými a opakovanými motivy a ve všech místnostech domu v kombinaci s kobercem. Interiérový design se stal těžkým, ale jak víme, móda je móda a to, co si dnes nemyslíme, že je tak krásné, mělo v té době úspěch. Totéž budou moci říkat i naši vnuci za 50 let. Ale do té doby jsme přesvědčeni, že to děláme dobře!

Po této velké módě tapety přestaly být hlavním hrdinou a byly dokonce na chvíli zapomenuty. Pravdou ale je, že v dnešní době ji využíváme znovu, jiným způsobem a v široké škále vzorů a barev. Mnohem atraktivnější role, bezpochyby.

V interiérovém designu se lidé často rozhodnou umístit jej pouze na jednu ze stěn, například v čele postele, pohovky a dalších možností. Stěny však mohou být hrubé, což nás nutí váhat s jeho instalací. Pokud máte tuto otázku, zůstaňte s námi a objevte odpověď na své dilema.