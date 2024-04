Odvlhčovače – jak v domácnosti zatočit s vlhkostí

Principem odvlhčovače je nasávání vzduchu přetíženého vlhkostí a jeho pohlcování pro zdravější vzduch. Na základě myšlenky kondenzace se shromážděná vlhkost promění ve vodu. Ten bude uskladněn v kontejneru nebo evakuován přímo do kanalizace. Záleží na zvoleném systému odvlhčování.

Tyto spotřebiče jsou obecně obdélníkové, některé modely jsou objemnější než jiné. Jeho estetický vzhled ovlivňuje cena. Stačí je zapojit do zásuvky a fungují, jakmile je vysoká vlhkost. Jsou autonomní, což je velmi praktické, takže se nemusíte vždy starat o zapnutí zařízení.

Některé odvlhčovače jsou hlučnější než jiné, proto je důležité se před nákupem informovat o jejich vlastnostech.

Odvlhčovač dokáže odsávat vlhkost ze vzduchu hodinu nebo den v závislosti na kvalitě vzduchu a počtu litrů vody, které je schopen uložit. Výkon odsávání je kolem 5 až 30 litrů/den pro domácí použití a/nebo pro vlhké místnosti středního objemu.

Pro zadržování : Voda shromážděná v odvlhčovači může být použita pro různé účely: voda do žehličky, voda do záchodu, zalévání květin nebo úklid. Je to voda bez vápence, výborná k použití a nevyhazuje se! Musíme znovu používat a myslet na životní prostředí. Přemýšlejte o tom.