Samolepicí vinyl – vše, co o něm potřebujete vědět

Údržba je velmi jednoduchá, jako každý jiný povrch v kuchyni nebo koupelně. Čištění byste měli provádět často, abyste zabránili hromadění mastnoty v kuchyni a vodního kamene v koupelně. Toto nahromadění by vyžadovalo agresivnější čištění k odstranění, a to by mohlo ohrozit integritu barvy a povrchu vinylu.

Čistěte běžným čisticím prostředkem, nikdy však nepoužívejte abrazivní nebo korozivní čisticí prostředky!