Modulární betonové domy: krása a kvalita za nízkou cenu!

V první řadě je důležité přesně porozumět konceptu modulárních domů. Tyto domy jsou prefabrikované a jsou rozdělené do různých sekcí: modulů. Jak jsme vysvětlili v úvodu, tyto moduly se staví na dálku, v továrně, a poté se odvezou na místo, kde se smontují. Moduly, téměř jako stavebnice Lego, lze seřadit vedle sebe nebo svisle. To umožňuje spravovat různé konfigurace a dům lze v budoucnu snadno rozšířit. Čekáte miminko a potřebujete pokoj? Stačí přidat modul a na rozdíl od tradičních domů k tomuto účelu nepotřebujete nudné, časově náročné a invazivní práce. V podstatě je to skládací dům, ale propojený, funkční a velmi odolný.

Tyto domy vyžadují povolení, stejně jako ostatní. Před zahájením projektu se proto obraťte na městskou radu v oblasti vašeho bydliště, kde se vypořádáte s byrokratickým procesem a zeptejte se na všechny své otázky.