Melamin – 7 věcí, které o materiálu musíte vědět

Ve světě materiálů se tu a tam objeví „strašáci“, zamračení a nemilovaní kvůli nějakým problémům, které se mohly časem vyskytnout. Melamin je jedním z těch materiálů, na který mnoho lidí stále pohlíží s podezřením, i když jeho použití je v současnosti velmi rozšířené a velmi dobře regulované.

Dlouho kritizovaný melamin si rychle získal své místo mezi prominentními materiály ve světě nábytku a interiérového designu. Jak robustní, tak přizpůsobitelný, tento konstrukční panel s dřevotřískovou základnou je k dispozici pro zkrášlení našeho kuchyňského nábytku a mnoha dalších kusů nábytku, jako jsou skříňky nebo police.

Ve skutečnosti je to, co nazýváme melamin, ve dřevotřískový panel pokrytý dekorativní vrstvou impregnovanou melaminformaldehydem, odtud jeho název „melamin“. Chcete se dozvědět více o melaminovém materiálu? Jeho výhody? Kde ho koupit, kolik to stojí a další podrobnosti? Pokračujte ve čtení na homify a zjistěte se vše o melaminu!