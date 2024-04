Slaná voda v bazénu: výhody a nevýhody

Bazény se slanou vodou vyžadují méně údržby než klasické bazény ošetřené chlórem, protože generátor chlóru, který provádí elektrolýzu, pracuje nepřetržitě a mají samočistící funkci, která nevyžaduje neustálou péči. Jak jsme již zmínili, generátor chlóru přeměňuje sůl (přírodní mořskou sůl) na chlór, čímž zajišťuje hygienu bazénu a také zabraňuje tvorbě řas.

Neznamená to ale, že by zde nebyla žádná údržba, jen je méně intenzivní a pravidelná než u běžných bazénů. pH vytvářeného chlóru je stále potřeba monitorovat a upravovat, i když se obvykle jedná o proces, do kterého vlastník nezasahuje.